Un piccolo passo per proteggere il patrimonio umano nello spazio

Un nuovo disegno di legge americano, chiamato "One Small Step to Protect Human Heritage in Space Act", richiede alla NASA di promuovere raccomandazioni atte a proteggere, in modo permanente, i siti storici delle missioni Apollo prima di ogni futura attività lunare.

Ultime Notizie dalla rete : piccolo passo Barriere architettoniche, piccolo passo avanti LA NAZIONE La piccola Alesia non ce l’ha fatta morta a 11 anni dopo la malattia

di Matteo alfieri Aveva solo 11 anni. Si chiamava Alesia, era una bambina che da anni lottava contro un male incurabile, se n’è andata tra l’affetto dei suoi cari nella casa dove viveva insieme alla m ...

Pasquale Pistorio: "il 2021 della Sicilia è turismo ed energia"

La Sicilia ha tre sorgenti di ricchezza: turismo, agroalimentare ed energia. È sfruttandole che supereremo la crisi». Parola di un monumento vivente dell’imprenditoria siciliana (e italiana): Pasquale ...

