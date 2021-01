Un ospite davvero speciale: Palazzo Medolago Albani e la visita orobica della principessa Sissi (Di domenica 3 gennaio 2021) Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach ha rappresentato per decenni l’immagine ideale di principessa. Meglio nota come Sissi, l’imperatrice austriaca trascorse una vita carica di difficoltà a fianco del marito Francesco Giuseppe, chiamato a gestire un regno in progressiva disgregazione. Uno dei momenti che segnò l’unione con il sovrano asburgico fu sicuramente il viaggio compiuto in Italia nell’inverno 1856-57 e che vide protagonista anche Bergamo. La coppia reale giunse infatti nel capoluogo il 13 gennaio venendo alloggiati in una delle dimore aristocratiche più in vista della città, Palazzo Medolago Albani. Rimasti in terra orobica per poco più di ventiquattr’ore, Francesco Giuseppe e Sissi non videro però l’aspetto originario ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 gennaio 2021) Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach ha rappresentato per decenni l’immagine ideale di. Meglio nota come, l’imperatrice austriaca trascorse una vita carica di difficoltà a fianco del marito Francesco Giuseppe, chiamato a gestire un regno in progressiva disgregazione. Uno dei momenti che segnò l’unione con il sovrano asburgico fu sicuramente il viaggio compiuto in Italia nell’inverno 1856-57 e che vide protagonista anche Bergamo. La coppia reale giunse infatti nel capoluogo il 13 gennaio venendo alloggiati in una delle dimore aristocratiche più in vistacittà,. Rimasti in terraper poco più di ventiquattr’ore, Francesco Giuseppe enon videro però l’aspetto originario ...

MiryanaBim : RT @vincycernic95: IO DAVVERO NON RIESCO A RIPRENDERMI DAL FATTO CHE QUELL'AUTORE ABBIA DAVVERO LA CONVINZIONE DI POTER CONTRASTARE SANREMO… - vincycernic95 : IO DAVVERO NON RIESCO A RIPRENDERMI DAL FATTO CHE QUELL'AUTORE ABBIA DAVVERO LA CONVINZIONE DI POTER CONTRASTARE SA… - luchetto777 : @famelicosa No, no, rispondevo anche ad un altro utente che sono stato sostenitore di @AchilleIDOL e lo ho televota… - liviaeterea : @OttoemezzoTW @fattoquotidiano @marcotravaglio @beppesevergnini @Corriere @sole24ore @antonellaviol17 @La7tv Vi seg… - Budulacci70 : E se in Teatro fosse ospite #Muntari cosa dovrebbe fare per essere davvero considerato dentro? -

Ultime Notizie dalla rete : ospite davvero Un ospite davvero speciale: Palazzo Medolago Albani e la visita orobica della principessa Sissi BergamoNews Nonna Ilia vaccinata a 102 anni La figlia: «È felice di averlo fatto»

PIOMBINO. A 102 anni suonati e con migliaia di chilometri macinati durante le sue passeggiate quotidiane lungo il viale di Bolgheri non si è fatta certo intimorire dal vaccino contro il Covid. Ilia Br ...

Bis Assigeco contro Biella, decisivo l’ultimo quarto (82-74)

L’ASSIGECO CONCEDE IL BIS CON BIELLA DECISIVO L’ULTIMO QUARTO L’Assigeco Piacenza dopo un quarto periodo meraviglioso rimedia a 30 minuti giocati così ...

PIOMBINO. A 102 anni suonati e con migliaia di chilometri macinati durante le sue passeggiate quotidiane lungo il viale di Bolgheri non si è fatta certo intimorire dal vaccino contro il Covid. Ilia Br ...L’ASSIGECO CONCEDE IL BIS CON BIELLA DECISIVO L’ULTIMO QUARTO L’Assigeco Piacenza dopo un quarto periodo meraviglioso rimedia a 30 minuti giocati così ...