Un Natale al Sud: trama, cast, trailer e streaming del film

Un Natale al Sud è una divertente commedia del 2016 diretta da Federico Marsicano e in onda questa sera, domenica 3 gennaio 2021, su Canale 5 dalle 21.20. Il film vanta un cast stellare con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini e molti altri. Una commedia corale per tutta al famiglia. Ecco la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Un Natale al Sud.

Trama

Peppino, un carabiniere milanese, e Ambrogio, un fioraio napoletano, insieme alle amate mogli Bianca e Celeste, festeggiano il Natale nella stessa località turistica. È durante queste feste che le coppie di genitori scoprono che i rispettivi figli, Riccardo e Simone, sono fidanzati con due coetanee: Giulia e Ludovica.

