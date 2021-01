Un incidente grave ogni tre giorni, sulle strade è allarme monopattini (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Un morto e 123 incidenti seri, uno ogni tre giorni. Più frequenti nelle grandi città del nord (Milano in testa) e a Roma. I primi numeri dei sinistri con il coinvolgimento di monopattini elettrici avvenuti nel 2020 (aggiornati al 13 dicembre) sono quelli dello speciale Osservatorio Asaps, l'Associazione amici e sostenitori polizia stradale. Numeri allarmanti, se si considera che i monopattini in circolazione sono ancora relativamente pochi (70-80 mila secondo alcune stime), che la pandemia ha imposto molte limitazioni alla circolazione e che una stima reale - complice anche la scarsa disponibilità di dati a livello di Comuni - appare difficile se non impossibile, visto il grandissimo numero di eventi che per fortuna si risolve con danni lievi e senza l'intervento della polizia stradale. "La principale causa di ... Leggi su agi (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Un morto e 123 incidenti seri, unotre. Più frequenti nelle grandi città del nord (Milano in testa) e a Roma. I primi numeri dei sinistri con il coinvolgimento dielettrici avvenuti nel 2020 (aggiornati al 13 dicembre) sono quelli dello speciale Osservatorio Asaps, l'Associazione amici e sostenitori polizia stradale. Numeri allarmanti, se si considera che iin circolazione sono ancora relativamente pochi (70-80 mila secondo alcune stime), che la pandemia ha imposto molte limitazioni alla circolazione e che una stima reale - complice anche la scarsa disponibilità di dati a livello di Comuni - appare difficile se non impossibile, visto il grandissimo numero di eventi che per fortuna si risolve con danni lievi e senza l'intervento della polizia stradale. "La principale causa di ...

sulsitodisimone : 3 Gennaio 1944 - Grave incidente ferroviario in Spagna tra 2 treni; il bilancio ufficiale parla di 78 morti - Flavio64947682 : RT @flaeicisl: Nella tarda mattinata di oggi, si è verificato un grave incidente sul lavoro che ha visto la morte di un operaio E-Distribuz… - LazioCisl : RT @flaeicisl: Nella tarda mattinata di oggi, si è verificato un grave incidente sul lavoro che ha visto la morte di un operaio E-Distribuz… - Sudestonlineit : Monopoli, grave incidente stradale lungo la via Traiana - GianniDeZuani : RT @TgrVeneto: Grave incidente tra tre auto a Montebello, nel Vicentino, in #A4. Una persona è rimasta carbonizzata nell'incendio che si è… -

Ultime Notizie dalla rete : incidente grave Muore il campione di body building Nicolas Ventura dopo un incidente stradale il Resto del Carlino Un incidente grave ogni tre giorni, sulle strade è allarme monopattini

I primi numeri dei sinistri con il coinvolgimento di monopattini elettrici avvenuti nel 2020 rivelati dall'Osservatorio Asaps ...

Guida senza patente e causa un incidente

PONTEDERA. Guai in vista per un cubano di circa 30 anni residente a Ponsacco che due giorni fa è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva il Terzo Ponte, alli ...

I primi numeri dei sinistri con il coinvolgimento di monopattini elettrici avvenuti nel 2020 rivelati dall'Osservatorio Asaps ...PONTEDERA. Guai in vista per un cubano di circa 30 anni residente a Ponsacco che due giorni fa è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva il Terzo Ponte, alli ...