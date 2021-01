ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Covid: tasso positività schizza al 17,6% (3 Gennaio) (Di domenica 3 gennaio 2021) UltimE NOTIZIE, Ultim'ora coronavirus oggi: aumenta il tasso di positività in Italia nelle UltimE 24 ore. Impianti sciistici: riapertura il 18 Gennaio. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021)'ora coronavirus: aumenta ildiin Italia nelle24 ore. Impianti sciistici: riapertura il 18

Agenzia_Ansa : #Covid: sale ancora il tasso di positività, è al 17,6% Il nuovo bollettino del ministero della Salute, 67.174 i ta… - fanpage : Il professor Galli non è ottimista - fanpage : Covid, i numeri di oggi non sono affatto confortanti. Il tasso di contagio schizza al 17,6% - Klasho7 : @Gazzetta_it Non sono d'accordo. Leggendo le ultime notizie, la migliore rimane #lamammadiZaniolo. - BLACKCRUS4DR : RT @SpindleHorseITA: ???? Le ultime notizie da Pentagram City! (spezzone del doppiaggio italiano) ???? Breaking news from Pentagram City! (clip… -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIME NOTIZIE Coronavirus ultime notizie. Oltre 63mila vaccinati in Italia. Emilia Romagna, Bonaccini: Governo ci ... Il Sole 24 ORE Prelevato il Dna dalle unghie di Rosy, un nuovo sopralluogo nella villetta

MONTECASSIANO - Prelevati Dna e campioni di materiale biologico dalle unghie di Rosina Carsetti, ulteriori tracce sono state cercate nella villetta di via Pertini. A tutti e tre i familiari ...

Il sindaco: approvato primo progetto sperimentale in località Caterattino

I PIANI«Il problema annoso dell'erosione della duna è serio e necessità interventi programmati ma purtroppo diventa notizia solo quando il mare colpisce in modo evidente le nostre ...

MONTECASSIANO - Prelevati Dna e campioni di materiale biologico dalle unghie di Rosina Carsetti, ulteriori tracce sono state cercate nella villetta di via Pertini. A tutti e tre i familiari ...I PIANI«Il problema annoso dell'erosione della duna è serio e necessità interventi programmati ma purtroppo diventa notizia solo quando il mare colpisce in modo evidente le nostre ...