"Tutto già deciso, addio Atalanta: dove andrà il Papu Gomez". Luciano Moggi sgancia la bomba di mercato (Di domenica 3 gennaio 2021) Finalmente il 2020 è in archivio, a tutti un buon 2021. Noi lo inauguriamo andando a curiosare nelle città dei derby, sopratTutto adesso che si è aperto il mercato di riparazione, per capire quali siano le prospettive e quali le intenzioni dei dirigenti di ciascuna squadra. Prima destinazione Milano, dove Milan e Inter stanno ridando immagine al calcio meneghino, insediati come sono ai primi due posti della classifica. E cominciamo con la capolista Milan, non fosse altro per la sua imbattibilità che data dallo scorso 8 marzo. Il che permette di affermare con assoluta certezza che i rossoneri sono diventati quanto meno un gruppo solido ed omogeneo, in grande autostima tale da sognare persino lo scudetto, che gioca da squadra, con la voglia e la fame di vincere dei più giovani, sollecitati e supportati dagli anziani. Ibrahimovic ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Finalmente il 2020 è in archivio, a tutti un buon 2021. Noi lo inauguriamo andando a curiosare nelle città dei derby, sopratadesso che si è aperto ildi riparazione, per capire quali siano le prospettive e quali le intenzioni dei dirigenti di ciascuna squadra. Prima destinazione Milano,Milan e Inter stanno ridando immagine al calcio meneghino, insediati come sono ai primi due posti della classifica. E cominciamo con la capolista Milan, non fosse altro per la sua imbattibilità che data dallo scorso 8 marzo. Il che permette di affermare con assoluta certezza che i rossoneri sono diventati quanto meno un gruppo solido ed omogeneo, in grande autostima tale da sognare persino lo scudetto, che gioca da squadra, con la voglia e la fame di vincere dei più giovani, sollecitati e supportati dagli anziani. Ibrahimovic ...

SalernoSal : Il problema sono le altre regioni che “hanno fatto la corsa”. Già, che fretta c’era... Come se la Lombardia potesse… - borghi_claudio : Dato che siamo in vena di sguardi nel passato (l'ho già postato ma molti nuovi follower magari non lo sanno): il gi… - fleinaudi : Quest’anno appena passato abbiamo raggiunto i 10.000 follower e oggi, dopo pochi mesi, siamo già a 15.000 ! Nel 202… - burroesugo : un mese fa riceveva tutto il nostro amore, già un mese mi manca tutto ?? - lagrandetroia : E poi tutto questo astio per Dayane per cosa esattamente? Non vincerà mica il programma! hahaha Lei è sfruttata pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto già CRONACA METEO DIRETTA - Super nevicate in Trentino: già  almeno 50 cm al suolo - VIDEO 3bmeteo