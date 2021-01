Tutti i buchi neri del piano vaccinale | dalla percentuale sovrastimata di somministrazioni ai dubbi su come e dove si riceverà la dose

Leggi su open.online

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’Italia è il quinto Paese al mondo per numero di morti causati dal Coronavirus, il primo in Europa, e l’ottavo per popolazione contagiata. Guardando a questi dati, chi si aspettava il nostro Paese tra i primi al mondo anche nella somministrazione dei vaccini resterà deluso: l’Italia, stando alle cifre di ourworldindata.org, è solo decima per numero di dosi inoculate, quattordicesima se il calcolo avviene in rapporto alla popolazione. Lo 0,11% dei residenti nel Paese ha ricevuto la prima iniezione del farmaco, dicono le fonti del governo (dato aggiornato a ieri sera). Alcuni numeri diffusi sui vaccini in Italia peraltro rischiano di risultare inesatti. A un anno dall’inizio della pandemia di Coronavirus, le autorità sanitarie fanno ancora difficoltà a raccogliere i dati in maniera precisa e organica tra i diversi territori ed enti. Queste criticità valgono anche per i vaccini: il ...