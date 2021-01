Trump telefona al segretario di Stato della Georgia: «Riconteggio a mio favore. Correte un grosso rischio» (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel corso di una lunga telefonata il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe chiesto al segretario di Stato della Georgia, Bran Raffensperger, di ricalcolare i voti a suo favore in occasione dei due ballottaggi che si terranno il 5 gennaio prossimo. Due voti che decideranno le sorti del Senato e della legislatura nei prossimi due anni, sino alle prossime elezioni di Midterm. La notizia è stata diffusa dal Washington Post che non solo ha raccontato il fatto, ma sostiene di essere anche in possesso dell’audio che incastrerebbe il capo Usa. La telefonata, di cui la testata statunitense ha pubblicato un estratto, sarebbe avvenuta sabato notte e avrebbe avuto la durata di oltre un’ora. «Il popolo della ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel corso di una lungata il presidente degli Stati Uniti, Donald, avrebbe chiesto aldi, Bran Raffensperger, di ricalcolare i voti a suoin occasione dei due ballottaggi che si terranno il 5 gennaio prossimo. Due voti che decideranno le sorti del Senato elegislatura nei prossimi due anni, sino alle prossime elezioni di Midterm. La notizia è stata diffusa dal Washington Post che non solo ha raccontato il fatto, ma sostiene di essere anche in possesso dell’audio che incastrerebbe il capo Usa. Lata, di cui la testata statunitense ha pubblicato un estratto, sarebbe avvenuta sabato notte e avrebbe avuto la durata di oltre un’ora. «Il popolo...

