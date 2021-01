Trump nega la gravità della pandemia | ' Contano male i morti'

(Di domenica 3 gennaio 2021) Non bastano oltre 350milae una gestione inadeguata del virus per farlo tacere. Su Twitter il presidente uscente Donaldcommenta gli impietosi dati con uno spiritozionista: "Il numero ...

Maurizio101112 : RT @globalistIT: - globalistIT : - AThelemis : @guidoolimpio Da qualche mese a questa parte la Nord Corea ha abbandonato la narrazione, tipica delle dittature com… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump nega

Globalist.it

Non bastano oltre 350mila morti e una gestione inadeguata del virus per farlo tacere. Su Twitter il presidente uscente Donald Trump commenta gli impietosi dati con uno spirito negazionista: "Il numero ...– Nuovo duello a distanza tra Donald Trump e Joe Biden lunedì, quando voleranno in Georgia per sostenere i rispettivi candidati alla vigilia dei due ballottaggi che decideranno le sorti del Senato e d ...