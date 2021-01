TRUMP FIRMA ORDINE ESECUTIVO PER ATTIVAZIONE CAMPI FEMA (Di domenica 3 gennaio 2021) Il primo Gennaio 2021, il Presidente TRUMP FIRMA ORDINE ESECUTIVO S 3418 per l’ATTIVAZIONE dei CAMPI FEMA.Sul sito della Casa Bianca (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/bill-announcement-010121/), appare una descrizione che può passare inosservata, ovvero :“S. 3418, il “Safeguarding Tomorrow through Ongoing Risk Mitigation Act” o lo “STORM Act”, che autorizza l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze ( F.E.M.A.) a fornire sovvenzioni di capitalizzazione agli Stati per istituire fondi rotativi per fornire assistenza per la mitigazione dei pericoli e per ridurre i rischi da disastri naturali e pericoli.Una dicitura alquanto vaga al pubblico se non si va a capire bene cosa prevede lo STORM ACT ( Legge Tempesta ) che troviamo al seguente Link ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 3 gennaio 2021) Il primo Gennaio 2021, il PresidenteS 3418 per l’dei.Sul sito della Casa Bianca (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/bill-announcement-010121/), appare una descrizione che può passare inosservata, ovvero :“S. 3418, il “Safeguarding Tomorrow through Ongoing Risk Mitigation Act” o lo “STORM Act”, che autorizza l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze ( F.E.M.A.) a fornire sovvenzioni di capitalizzazione agli Stati per istituire fondi rotativi per fornire assistenza per la mitigazione dei pericoli e per ridurre i rischi da disastri naturali e pericoli.Una dicitura alquanto vaga al pubblico se non si va a capire bene cosa prevede lo STORM ACT ( Legge Tempesta ) che troviamo al seguente Link ...

