Trump chiede al Segretario della Georgia il ricalcolo delle preferenze, l'audio: 'Trovare' altri voti (Di domenica 3 gennaio 2021) Ancora strascichi dopo le elezioni americane dello scorso mese di novembre. ha chiesto al Segretario di stato della , il repubblicano Brad Raffensperger, di 'Trovare' abbastanza voti per ribaltare la ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) Ancora strascichi dopo le elezioni americane dello scorso mese di novembre. ha chiesto aldi stato, il repubblicano Brad Raffensperger, di '' abbastanzaper ribaltare la ...

