Trento: Bonino-Della Vedova, 'sostegno per dare continuità ad attività Agitu' (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Appena ho saputo Della morte di Agitu, mi sono messa in contattato con il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, per sapere se potessi fare qualcosa. E quando mi è stata proposta la raccolta fondi ‘Le capre felici' per proseguire il sogno di Agitu, ho subito aderito.” Lo ha sottolineato Emma Bonino, senatrice di Più Europa, in una conferenza stampa organizzata per promuovere la raccolta fondi “Le Capre Felici” su GoFundMe in memoria di Agitu Ideo Gudeta. “La raccolta fondi -ha precisato Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa- ha una finalità specifica, che è quella di salvaguardare e dare continuità a una iniziativa imprenditoriale. Dopo la tragica morte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Appena ho saputomorte di, mi sono messa in contattato con il sindaco di, Franco Ianeselli, per sapere se potessi fare qualcosa. E quando mi è stata proposta la raccolta fondi ‘Le capre felici' per proseguire il sogno di, ho subito aderito.” Lo ha sottolineato Emma, senatrice di Più Europa, in una conferenza stampa organizzata per promuovere la raccolta fondi “Le Capre Felici” su GoFundMe in memoria diIdeo Gudeta. “La raccolta fondi -ha precisato Benedetto, segretario di Più Europa- ha una finalità specifica, che è quella di salvaguara una iniziativa imprenditoriale. Dopo la tragica morte di ...

TV7Benevento : Trento: Bonino-Della Vedova, 'sostegno per dare continuità ad attività Agitu' (2)... - TV7Benevento : Trento: Bonino-Della Vedova, 'sostegno per dare continuità ad attività Agitu'... - TgrRaiTrentino : Emma Bonino (+Europa): 'Avevo conosciuto Agitu nel 2017, un grande esempio. La sua eredità non va dispersa. Aderisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Bonino Trento: Bonino-Della Vedova, 'sostegno per dare continuità ad attività Agitu' Il Tempo Trento: Bonino-Della Vedova, 'sostegno per dare continuità ad attività Agitu'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Appena ho saputo della morte di Agitu, mi sono messa in contattato con il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, per sapere se potessi fare qualcosa. E quando mi è stata prop ...

Coronavirus in Trentino, 3 decessi e 276 positivi nelle ultime 24 ore. Salgono ancora i pazienti in ospedale e in terapia intensiva

TRENTO. Sono stati comunicati altri 276 positivi e 3 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Sono 136 le guarigioni, ma continua a salire per il secondo giorno consecutivo il numero delle persone in ...

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Appena ho saputo della morte di Agitu, mi sono messa in contattato con il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, per sapere se potessi fare qualcosa. E quando mi è stata prop ...TRENTO. Sono stati comunicati altri 276 positivi e 3 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Sono 136 le guarigioni, ma continua a salire per il secondo giorno consecutivo il numero delle persone in ...