Trasporti e orari: cosa succederà con il ritorno a scuola (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Il prossimo 7 gennaio la campanella tornerà a suonare anche nelle scuole superiori di secondo grado. Conclusa in tutta Italia, infatti, la fase organizzativa che era stata demandata ai prefetti, e che contiene due disposizioni in particolare, il potenziamento del trasporto pubblico locale e gli orari scaglionati di entrata e di uscita, ora si tratta di passare alla fase operativa. Per ufficializzare questa organizzazione gli stessi prefetti hanno diramato il “Documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni scolastiche”, necessario per coinvolgere scuole, società di trasporto, pubbliche e private, Regioni, Province e Comuni. E proprio in queste ore, e nei prossimi giorni, nelle diverse regioni, e comunque tra non poche difficoltà, sono in programma degli incontri operativi per cercare di organizzare al meglio la ripresa del ... Leggi su agi (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Il prossimo 7 gennaio la campanella tornerà a suonare anche nelle scuole superiori di secondo grado. Conclusa in tutta Italia, infatti, la fase organizzativa che era stata demandata ai prefetti, e che contiene due disposizioni in particolare, il potenziamento del trasporto pubblico locale e gliscaglionati di entrata e di uscita, ora si tratta di passare alla fase operativa. Per ufficializzare questa organizzazione gli stessi prefetti hanno diramato il “Documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni scolastiche”, necessario per coinvolgere scuole, società di trasporto, pubbliche e private, Regioni, Province e Comuni. E proprio in queste ore, e nei prossimi giorni, nelle diverse regioni, e comunque tra non poche difficoltà, sono in programma degli incontri operativi per cercare di organizzare al meglio la ripresa del ...

VillaIsolina : RT @Lacasespoglia: @Miti_Vigliero @preglias Vigliono conteggiare i rapidi come fossero tamponi attendibili, cambiare i dati per tenere bass… - TheItalianTimes : Come si tornerà a #scuola il 7 gennaio 2021? Ecco le regole per orari e trasporti - annamarone : @GuidaLor Ma cavolo no! Riaprirà... Stiamo vaccinando, se potevamo stare aperte prima, che senso avrebbe non farlo… - btstaevsuga : @tinyongino Mi piacerebbe tornare in presenza ma non siamo ancora pronti. Hanno fatto orari assurdi senza contare c… - CarpaneseSilva1 : RT @MagnaniBruna: @Deiana_Luca9 Ingressi scaglionati prevedono TRASPORTI che non ci sono. A 12 km da reggio emilia mia nipote prende la cor… -