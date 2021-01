Trama Il Segreto di lunedì 11 gennaio 2021, la confessione di Pablo e la disperazione di Carolina (Di domenica 3 gennaio 2021) Pablo confesserà al Solozabal che il figlio che aspettava Maria Jesus non era il suo. L’uomo rivelerà tutto quel che sa e, finalmente, durante la puntata de Il Segreto di lunedì 11 gennaio 2021, vedremo che riuscirà a unire tutti i pezzi di un puzzle che, sino a ora, gli era del tutto sconosciuto. Tra l’altro, ora che ha scoperta la verità anche su chi è suo padre, Carolina dispererà credendo di poterlo perdere. Sara’ davvero così? Anticipazioni puntata Il Segreto, Pablo confessa che il figlio di Maria Jesus non è suo Nuovo sconvolgenti verità stanno per essere presentate nella puntata de Il Segreto di lunedì 11 gennaio 2021, infatti vedremo che Pablo spiegherà al ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 3 gennaio 2021)confesserà al Solozabal che il figlio che aspettava Maria Jesus non era il suo. L’uomo rivelerà tutto quel che sa e, finalmente, durante la puntata de Ildi11, vedremo che riuscirà a unire tutti i pezzi di un puzzle che, sino a ora, gli era del tutto sconosciuto. Tra l’altro, ora che ha scoperta la verità anche su chi è suo padre,dispererà credendo di poterlo perdere. Sara’ davvero così? Anticipazioni puntata Ilconfessa che il figlio di Maria Jesus non è suo Nuovo sconvolgenti verità stanno per essere presentate nella puntata de Ildi11, infatti vedremo chespiegherà al ...

