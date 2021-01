Tragedia in Alto Adige: 2 scialpinisti morti travolti da una valanga (Di domenica 3 gennaio 2021) valanga a val Senales: 2 morti Due persone sono morte travolte dalla valanga in Val Senales in Alto Adige. La slavina ha ucciso due persone – stando alle prime informazioni sarebbero un uomo e una donna – a circa 2.200 metri sopra l’abitato di Maso Corto. In questi giorni, dopo le copiose nevicate dei giorni scorsi, il pericolo di valanghe è ‘marcato’ di grado 3. I due scialpinisti travolti e uccisi da una valanga sopra l’abitato di Certosa in Val Senales sarebbero marito e moglie originari di una paesino dell’omonima vallata Altoatesina. Erano circa le ore 13,40 di oggi quando in Val Senales si è attivata la macchina dei soccorsi per due persone rimaste sotto una slavina. La fitta nebbia in quota ha inizialmente ostacolato le ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021)a val Senales: 2Due persone sono morte travolte dallain Val Senales in. La slavina ha ucciso due persone – stando alle prime informazioni sarebbero un uomo e una donna – a circa 2.200 metri sopra l’abitato di Maso Corto. In questi giorni, dopo le copiose nevicate dei giorni scorsi, il pericolo di valanghe è ‘marcato’ di grado 3. I duee uccisi da unasopra l’abitato di Certosa in Val Senales sarebbero marito e moglie originari di una paesino dell’omonima vallataatesina. Erano circa le ore 13,40 di oggi quando in Val Senales si è attivata la macchina dei soccorsi per due persone rimaste sotto una slavina. La fitta nebbia in quota ha inizialmente ostacolato le ...

