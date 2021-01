Tour de Ski 2021 oggi | orario | tv | programma | pettorali pursuit Val Mustair

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) Terzo giorno dide Ski, l’ultimo oltre il confine italiano, con Alexander Bolshunov e Linn Svahn che entrano nella gara a inseguimento della Valda leader delle due classifiche. Una situazione del tutto imprevedibile, quella che potrà verificarsi tanto al maschile quanto al femminile. Ma se tra gli uomini del caos potrebbe facilmente approfittare Alexander Bolshunov, al femminile non c’è la stessa sicurezza che ha il russo. In questo senso, però, un ruolo importante potrebbero averlo tanto Natalia Nepryaeva quanto il blocco svedese, che ha armi un po’ su tutta la linea, da Linn Svahn nelle sprint a Frida Karlsson per la generale. L’Italia ha frecce all’arco soprattutto in campo maschile con Federico Pellegrino nelle gare veloci e Francesco De Fabiani in quelle sulla distanza. Ilde Ski, nella sua ...