Tour de Ski 2021 | Linn Svahn proverà a sorprendere ancora nella pursuit tl che chiude la tappa elvetica

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto finalmente scattare ilde Ski: si gareggerà fino a domenica 10, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Oggi, domenica 3 gennaio, si concluderà la primain Svizzera, a Val Müstair, con lein tecnica libera. Alle ore 11.35 la 15 km maschile, alle ore 15.25 la 10 km femminile. Sicuramente c’è maggior interesse attorno alla gara femminile, soprattutto dopo la sorprendente affermazione di ierimass start in tecnica classica della svedese, che oggia difendersi nell’inseguimento dalla statunitense Jessie Diggins, che partirà con 13? di ritardo, dalla connazionale Frida Karlsson, che scatterà a 18?, e dall’altra americana Rosie Brennan, al via con 20? da recuperare. In casa ...