**Toscana: emergenza neve, Giani, 'Chiederò stato di emergenza nazionale'** (Di domenica 3 gennaio 2021) Firenze, 3 gen. - (Adnkronos) - "Chiederò al Governo lo stato di emergenza nazionale per i danni di queste ore dovuti al forte maltempo" Lo annuncia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a fronte dell'emergenza neve in alta Garfagnana e sulla montagna pistoiese. Il presidente Giani ricorda inoltre di aver già convocato l'Unità di Crisi e che la protezione civile regionale è pronta ad intervenire con la Colonna Mobile se necessario, dopo i primi interventi avvenuti già nei giorni scorsi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Firenze, 3 gen. - (Adnkronos) - "al Governo lodiper i danni di queste ore dovuti al forte maltempo" Lo annuncia il presidente della Regione Toscana, Eugenio, a fronte dell'in alta Garfagnana e sulla montagna pistoiese. Il presidentericorda inoltre di aver già convocato l'Unità di Crisi e che la protezione civile regionale è pronta ad intervenire con la Colonna Mobile se necessario, dopo i primi interventi avvenuti già nei giorni scorsi.

Presidente Giani e assessore Monni: "Se necessario siamo pronti ad intervenire con la Colonna Mobile”. Già a lavoro due squadre delle Misericordie ...

