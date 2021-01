Torrione e Pastena | il mare fa danni Mercatello | funziona barriera ripascimento VIDEO

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Solo nella tarda mattinata di domenica la potenza dellaggiata ha iniziato a diminuire. Per giorni e giorni, prima, aveva sferzato il litorale cittadino provocandosia a destra che a sinistra della foce dell’Irno. Ailha divelto alcune recinzioni dello stabilimento balneare e del pattinodromo. Detriti, tronchi e sabbia dappertutto sulle strutture e sulla spiaggia. Anche la porzione di lungonell’area ex ostello è stata raggiunta dalle onde che vi hanno riversato i ciottoli dell’arenile sottostante. Innumerevoli i grandi tronchi arenati a. A, invece, ilsembra attenuare la potenza delleggiate. Gli stabilimenti vengono raggiunti ...

