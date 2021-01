Torino | maltratta la compagna e si getta da 5° piano all' arrivo della polizia

zazoomblog : Torino maltratta la compagna e si getta da 5° piano allarrivo della polizia - #Torino #maltratta #compagna #getta - Ansa_Piemonte : Maltratta donna e si getta da 5° piano all'arrivo di polizia. A Torino. Non è in pericolo di vita #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Torino maltratta

Gazzetta del Sud

Dopo avere aggredito la compagna si è gettato da una finestra al quinto piano per sfuggire alla polizia. E’ successo a Torino. L’uomo, un ventiquattrenne, ...Un uomo si è gettato dalla finestra del suo appartamento per scappare ai controlli della Polizia, giunti sul posto per una segnalazione di maltrattamenti.