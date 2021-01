Torino, cade dalla finestra in fuga dalla polizia. Aveva aggredito la sua donna (Di domenica 3 gennaio 2021) Torino – Un uomo di 24 anni ha tentato la fuga gettandosi dalla finestra del quinto piano all’arrivo della polizia allertata perché lo stesso soggetto Aveva aggredito la sua compagna. L’uomo, stando alle ricostruzioni, e caduto sul tetto di una costruzione adiacente alla palazzina e non è attualmente in pericolo di vita. È in ospedale, ma non si hanno altre notizie. Anche la donna è stata portata in ospedale per accertamenti. La notizia, riportata dall’ANSA, è stata diffusa poco fa. Il fatto è avvenuto nella zona Barriera Nizza. Come riferisce l’agenzia di stampa, gli agenti della squadra volanti sono stati chiamati dalla compagna dell’uomo e sono entrati nell’appartamento. L’uomo stava per essere ... Leggi su giornal (Di domenica 3 gennaio 2021)– Un uomo di 24 anni ha tentato lagettandosidel quinto piano all’arrivo dellaallertata perché lo stesso soggettola sua compagna. L’uomo, stando alle ricostruzioni, e caduto sul tetto di una costruzione adiacente alla palazzina e non è attualmente in pericolo di vita. È in ospedale, ma non si hanno altre notizie. Anche laè stata portata in ospedale per accertamenti. La notizia, riportata dall’ANSA, è stata diffusa poco fa. Il fatto è avvenuto nella zona Barriera Nizza. Come riferisce l’agenzia di stampa, gli agenti della squadra volanti sono stati chiamaticompagna dell’uomo e sono entrati nell’appartamento. L’uomo stava per essere ...

krisse32 : RT @antojackie: domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore... #neve #Torino ?? https://t.c… - FrankCapitone : RT @antojackie: domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore... #neve #Torino ?? https://t.c… - antojackie : RT @antojackie: domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore... #neve #Torino ?? https://t.c… - mirianagrassi1 : RT @antojackie: domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore... #neve #Torino ?? https://t.c… - DemoFranca : RT @antojackie: domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore... #neve #Torino ?? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino cade Litiga con i genitori e simula il suicidio, ma cade per davvero dal terzo piano La Repubblica Torino, cade dalla finestra in fuga dalla polizia. Aveva aggredito la sua donna

Torino, cade dalla finestra in fuga dalla polizia. Aveva aggredito la sua donna - Torino - Un uomo di 24 anni ha tentato la fuga gettandosi dalla finestra del quinto piano all'arrivo della polizia all ...

Il Parma perde 0-3 col Torino: ora è a un punto dalla zona B

Vota! Il Parma perde 0-3 col Torino: ora è a un punto dalla zona B. Terza sconfitta consecutiva per il Parma di Liverani che cade 0-3 in casa contro il Torino. Arriva un altro pe ...

Torino, cade dalla finestra in fuga dalla polizia. Aveva aggredito la sua donna - Torino - Un uomo di 24 anni ha tentato la fuga gettandosi dalla finestra del quinto piano all'arrivo della polizia all ...Vota! Il Parma perde 0-3 col Torino: ora è a un punto dalla zona B. Terza sconfitta consecutiva per il Parma di Liverani che cade 0-3 in casa contro il Torino. Arriva un altro pe ...