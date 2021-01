Tommaso Zorzi, Kevin, l’ultimo uomo che ha frequentato: “..quelle sere a casa sua” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è entrato al Grande Fratello Vip da single lo scorso 14 settembre, ma fino a poche ore prima che gli togliessero il telefono si sentiva con Kevin, un figaccione di Milano. Kevin è un lettore di Biccy e mi ha contattato privatamente dopo aver visto – in diretta a Ciao 2020 Io Esco – Luca Vismara confermare di essersi visto più volte con Tommaso Zorzi, rivendicando in qualche modo di essere stato l’ultimo. “Appena ho letto l’articolo su Luca e Tommaso, ndr ho pensato ‘mi pare strano che Vismara lo frequentasse prima del Grande Fratello, perché prima del Grande Fratello Tommaso usciva con me quasi ogni sera, per non dire tutte le sere‘”. Kevin, “Io e Tommaso ... Leggi su biccy (Di domenica 3 gennaio 2021)è entrato al Grande Fratello Vip da single lo scorso 14 settembre, ma fino a poche ore prima che gli togliessero il telefono si sentiva con, un figaccione di Milano.è un lettore di Biccy e mi ha contattato privatamente dopo aver visto – in diretta a Ciao 2020 Io Esco – Luca Vismara confermare di essersi visto più volte con, rivendicando in qualche modo di esstato. “Appena ho letto l’articolo su Luca e, ndr ho pensato ‘mi pare strano che Vismara lo frequentasse prima del Grande Fratello, perché prima del Grande Fratellousciva con me quasi ogni sera, per non dire tutte le‘”., “Io e...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - hmybae : RT @goticoebarocco: #tzvip # nuovo vita nuova quindi condivido qui una fancam su l’unico e solo Tommaso Zorzi - StraNotizie : Tommaso Zorzi, Kevin, l’ultimo uomo che ha frequentato: “..quelle sere a casa sua” - anailime01 : 'Hai fatto una cosa bella per noi, e poi passi male' 'Hai tenuto testa con la ragione' 'La gente non ti capisce' A… - gayasilvestri : RT @xharrysfalls: Alba Parietti che difende Gaia e Tommaso Zorzi, chi se lo sarebbe mai aspettato mesi fa ?? #tzvip -