TKKG Intrepidi Detective la trama del film oggi su Rai 2 domenica 3 gennaio

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 3 gennaio 2021)ilin ondasu Rai 2 alle 15.40, laè ilper ragazzi in prima visione in ondaalle 15:40 su Rai 2 dalla durata di 96 minuti. Tratto da un’omonima serie di libri per ragazzi, iltedesco è diretto da Robert Thalheim. Uscito nelle sale tedesche nel 2019, ilha conquistato circa 248 mila spettatori, attualmente non lo ritroveremo in streaming altrove se non su RaiPlay in parallelo alla messa in onda su Rai 2 dipomeriggio. Ilè classificato adatto a un pubblico ...