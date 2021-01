Tiberio Timperi e la tormentata dedica al papà defunto | “Le iniziali di…”

Leggi su kronic

(Di domenica 3 gennaio 2021)tramite il suo profili Instagram pubblica uno scatto molto particolare in cuiun pensiero alpadre.(Instagram)LEGGI QUI>>> Francesco Totti non sopporta più Ilary Blasi: “Hai seri problemi”è un famosissimo giornalista e conduttore televisivo e radiofonico. La sua carriera inizia proprio nei programmi radiofonici, il primo arriva nel 1977 a “Radio mare Cesenatico”. Da li in poi collaborerà con molte emittenti tra cui “Radio centro suono” di Roma fino ad esordire in televisione nel 1986. In quell’anno conduce un tg dell’emittente romana Tele Regione. Questo è solo l’inizio di una lunghissima attività nella televisione. Dal 1986 ai giorni d’oggi ...