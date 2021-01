The Stand, la serie tratta dal romanzo di Stephen King su Starzplay, da oggi il primo episodio (Di domenica 3 gennaio 2021) The Stand, l’adattamento del romanzo di Stephen King di CBS All Access arriverà in Italia su Starzplay dal 3 gennaio 2021. Trama, trailer e cast. Il 12 dicembre degli Stati Uniti, sul servizio streaming CBS All Access, debutterà The Stand, un nuovo adattamento da un romanzo di Stephen King composto da 6 episodi. oggi Starzplay ha annunciato di aver acquistato i diritti internazionali della serie in molti paesi, e tra questi c’è anche il mercato italiano, dove la serie debutterà da domenica 3 gennaio 2021 con episodi settimanali. Stephen King ha da subito sposato il progetto e ne stato anche parte integrante visto che si è occupato di ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 3 gennaio 2021) The, l’adattamento deldidi CBS All Access arriverà in Italia sudal 3 gennaio 2021. Trama, trailer e cast. Il 12 dicembre degli Stati Uniti, sul servizio streaming CBS All Access, debutterà The, un nuovo adattamento da undicomposto da 6 episodi.ha annunciato di aver acquistato i diritti internazionali dellain molti paesi, e tra questi c’è anche il mercato italiano, dove ladebutterà da domenica 3 gennaio 2021 con episodi settimanali.ha da subito sposato il progetto e ne stato anche parte integrante visto che si è occupato di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Stand, la recensione: quando la pandemia è davvero scritta da Stephen King - zazoomblog : The Stand la recensione: quando la pandemia è davvero scritta da Stephen King - #Stand #recensione: #quando… - clikservernet : The Stand, la recensione: quando la pandemia è davvero scritta da Stephen King - Noovyis : (The Stand, la recensione: quando la pandemia è davvero scritta da Stephen King) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Stand: arriva la serie post-apocalittica ispirata alle pagine di Stephen King -