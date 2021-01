Tennis: Jannik Sinner si cancella dall’ATP 250 di Antalya 2021. Appuntamento a Melbourne (Di domenica 3 gennaio 2021) Non comincerà da Antalya la stagione 2021 di Jannik Sinner. Come riporta il telecronista di SuperTennis Luca Fiorino, infatti, l’altoatesino ha deciso di cancellarsi dall’entry list del torneo turco, che al pari di Delray Beach segna l’inizio della stagione maschile. Non si conoscono al momento i motivi della rinuncia di Sinner: quel che è certo è che, a questo punto, il suo anno partirà direttamente da Melbourne, prima con gli allenamenti con Rafael Nadal (prima settimana di quarantena), lo svizzero Stan Wawrinka e l’argentino Diego Schwartzman (seconda settimana), poi con uno dei due 250 negli stessi campi che ospiteranno gli Australian Open. Rimangono dunque quattro i giocatori italiani presenti nel tabellone principale turco: Matteo Berrettini, ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Non comincerà dala stagionedi. Come riporta il telecronista di SuperLuca Fiorino, infatti, l’altoatesino ha deciso dirsi dall’entry list del torneo turco, che al pari di Delray Beach segna l’inizio della stagione maschile. Non si conoscono al momento i motivi della rinuncia di: quel che è certo è che, a questo punto, il suo anno partirà direttamente da, prima con gli allenamenti con Rafael Nadal (prima settimana di quarantena), lo svizzero Stan Wawrinka e l’argentino Diego Schwartzman (seconda settimana), poi con uno dei due 250 negli stessi campi che ospiteranno gli Australian Open. Rimangono dunque quattro i giocatori italiani presenti nel tabellone principale turco: Matteo Berrettini, ...

OA_Sport : Tennis: Jannik Sinner non sarà al via ad Antalya. L'altoatesino partirà direttamente dall'Australia - GiovaLaterrenia : Andy che parla così di Jannik ?? #tennis #sinner - zazoomblog : Tennis Jannik Sinner: il calendario dei tornei a cui parteciperà a gennaio e febbraio 2021 - #Tennis #Jannik… - sportiva_l : Dopo il 2019 che aveva visto due italiani nella Top 10 (Fognini e Berrettini), il tennis italiano vive un altro ann… - OA_Sport : #tennis Il 2020 di Jannik Sinner ha aumentato a dismisura la pressione mediatica, ma il ragazzo ha la testa per ges… -