Tennis | Elisabetta Cocciaretto | “Il ranking sarà solo una conseguenza del mio miglioramento”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021)attualmente occupa il numero 132 delmondiale WTA, dopo aver toccato, nel corso del 2020, anche il numero 128. La quintata d’Italia ha parlato ad OA Sport descrivendo i progetti per la stagione 2021, che scatterà tra pochissimi giorni. L’azzurra ha anche tracciato un bilancio del 2020, snocciolando gli episodi più significativi per la sua crescita, personale e sportiva. Lata nata ad Ancona nel 2001testa di serie numero 20 nelle qualificazioni degli Australian Open, che le donne giocheranno a Dubai dal 10 al 13 gennaio., come stai? Sei soddisfatta della stagione appena conclusa? “Mi sento bene! É stata una stagione strana, ricca di alti e bassi, però sono soddisfatta nel complesso. Ho giocato match di livello ...