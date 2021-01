Tennis, Adriano Panatta: “Sinner ha grandi qualità e l’anno prossimo potrà entrare fra i primi dieci del mondo” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Jannik Sinner ha grandi qualità e l’anno prossimo potrà entrare fra i primi dieci del mondo” a scriverlo è Adriano Panatta in un articolo pubblicato su La Stampa. Il talento dell’altoatesino è cristallino ma se a tesserne le lodi è il trionfatore del Roland Garros del 1976 allora c’è da crederci. “Nonostante il lungo stop che rischiava di penalizzare i Tennisti più giovani, Jannik nel 2020 ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Ha battuto Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas e al Roland Garros, anche nel match perso contro Rafael Nadal, ha fatto capire di potersela giocare con i più forti in assoluto“. Il segreto? Secondo Panatta le ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) “Jannikhafra idel” a scriverlo èin un articolo pubblicato su La Stampa. Il talento dell’altoatesino è cristallino ma se a tesserne le lodi è il trionfatore del Roland Garros del 1976 allora c’è da crederci. “Nonostante il lungo stop che rischiava di penalizzare iti più giovani, Jannik nel 2020 ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Ha battuto Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas e al Roland Garros, anche nel match perso contro Rafael Nadal, ha fatto capire di potersela giocare con i più forti in assoluto“. Il segreto? Secondole ...

Tennis, l’Italia e un sogno chiamato Coppa Davis

L'Italia del tennis maschile sta vivendo una stagione da sogno. Sono ben 4 gli azzurri nella top-50 del ranking ATP, numero che raddoppia se si guarda ai primi 100 della classifica mondiale. E' propri ...

