Tendenze capelli 2021: la moda ci dice si allo smoky hair (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato da pochissime ore e già si parla di questo nuovo anno nonché delle mode che vedremo. In questo caso parliamo delle Tendenze per i capelli e del colore a cui proprio non potremo rinunciare. Si chiama smoky hair e qualcuno lo ha già provato. Questo nuovo trend nasce grazie L’Oreal ed è una vera e propria nuova colorazione che si ispira principalmente agli smoky eyes, ovvero al trucco fumoso per gli occhi. In effetti il colore smoky è proprio un grigio fumo. Nonostante ciò saranno tanti i tipi di tonalità di questa nuova tendenza per i capelli. Visto che negli ultimi mesi, i capelli per ovvi motivi, sono stati anche un po’ trascurati, speriamo proprio di rifarci con il nuovo anno! Cerchiamo di conoscere meglio quindi le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilè iniziato da pochissime ore e già si parla di questo nuovo anno nonché delle mode che vedremo. In questo caso parliamo delleper ie del colore a cui proprio non potremo rinunciare. Si chiamae qualcuno lo ha già provato. Questo nuovo trend nasce grazie L’Oreal ed è una vera e propria nuova colorazione che si ispira principalmente aglieyes, ovvero al trucco fumoso per gli occhi. In effetti il coloreè proprio un grigio fumo. Nonostante ciò saranno tanti i tipi di tonalità di questa nuova tendenza per i. Visto che negli ultimi mesi, iper ovvi motivi, sono stati anche un po’ trascurati, speriamo proprio di rifarci con il nuovo anno! Cerchiamo di conoscere meglio quindi le ...

Melissa Satta ci ha svelato il segreto dei suoi capelli lisci perfetti, e noi abbiamo preso appunti

Dicembre non è stato un mese facile (nemmeno) per Melissa Satta, che tra lockdown e festività limitate ha dovuto anche affrontare il divorzio da Kevin Prince Boateng dopo nove lunghi anni d'amore. Ma ...

Se la formula magica dell'inverno è chignon sui capelli ricci, Rita Ora ha qualcosa da insegnarci

Capelli ricci e acconciature con chignon hanno stretto amicizia in questo inverno 2021 e l'idea di Rita Ora è tuuutta da guardare, sai? La super star di Your Song ha infatti postato una fotografia che ...

