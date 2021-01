Tendenza meteo a Neve in tutta Europa nei prossimi giorni, Italia compresa (Di domenica 3 gennaio 2021) Evoluzione meteo nevosa in Europa. Previsione meteo Neve sino 12 gennaio 2021 La Tendenza meteo climatica per i prossimi 10/15 giorni appare di buona affidabilità in un ambito di linee generali. In Europa si prospetta un raffreddamento, per altro con il transito di perturbazioni, e quindi nevicate. Novità a catena. La novità che rileviamo non è poco rilevante, ed è la Neve arriverà anche su parte del Balcani, in Germania, Polonia, i Paesi Baltici, quasi tutta la Francia e le Isole Britanniche, quasi tutta la Penisola Iberica, la Svizzera, l’Austria, le Repubbliche Ceca e Slovacca, in Ungheria e poi nel Balcani occidentali. Altra Neve è attesa nella pianura ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Evoluzionenevosa in. Previsionesino 12 gennaio 2021 Laclimatica per i10/15appare di buona affidabilità in un ambito di linee generali. Insi prospetta un raffreddamento, per altro con il transito di perturbazioni, e quindi nevicate. Novità a catena. La novità che rileviamo non è poco rilevante, ed è laarriverà anche su parte del Balcani, in Germania, Polonia, i Paesi Baltici, quasila Francia e le Isole Britanniche, quasila Penisola Iberica, la Svizzera, l’Austria, le Repubbliche Ceca e Slovacca, in Ungheria e poi nel Balcani occidentali. Altraè attesa nella pianura ...

CorriereQ : Tendenza meteo a Neve in tutta Europa nei prossimi giorni, Italia compresa - Marco_chp1 : RT @ilmeteoit: #Meteo: il #Vortice #Polare (serbatoio gelido) si è frantumato. #Italia con gran freddo per tanti giorni - 2essera : RT @ilmeteoit: #Meteo: il #Vortice #Polare (serbatoio gelido) si è frantumato. #Italia con gran freddo per tanti giorni - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #Meteo: il #Vortice #Polare (serbatoio gelido) si è frantumato. #Italia con gran freddo per tanti giorni - ilmeteoit : #Meteo: il #Vortice #Polare (serbatoio gelido) si è frantumato. #Italia con gran freddo per tanti giorni -