Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Amelie innamorata di Tim! E Franzi… (Di domenica 3 gennaio 2021) Non sono certo finiti i triangoli nella sedicesima stagione di Tempesta d'amore… anzi! Dopo la drammatica uscita di scena di Nadja Holler (Anna Lena Class), i due protagonisti non solo non si sono ritrovati, ma ora appaiono più lontani che mai, anche a causa dell'intromissione nel loro rapporto di Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt). E presto in questa partita a tre entrerà un nuovo "giocatore"… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Amelie arriva al Fürstenhof e si interessa a Tim Tim trova Amelie nelle stalle, Tempesta d'amore © ARD/Christof ArnoldTim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) non riescono a stare ...

