Svolta nell’omicidio di Franco Colleoni | arrestato il figlio | ha confessato

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’attività di polizia giudiziariaininterrottamente dal momento dell’omicidio dai Carabinieri ha permesso di accertare che nella mattinata di sabato 2 gennaio dopo l’ennesimo diverbio per la riapertura del loro ristorante, padre e, cuoco del locale, hanno avuto una colluttazione nel corso della quale ilha percosso violentemente il padre facendolo cadere a terra e facendogli sbattere più volte la testa su una pietra del cortile. Il presunto movente è nei cattivi rapporti familiari e in quelli legati alla gestione del ristorante di famiglia. Nel corso della notte l’ha ammesso ai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Treviglio la colluttazione con il padre, ma di non ricordare nulla dell’evento, venendo dichiarato in arresto. Il pubblico ministero Fabrizio Gaverini ha ...