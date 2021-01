Svezia | il capo dell’Agenzia per la gestione delle emergenze raccomanda di non andare all’estero E fa le vacanze di Natale alle Canarie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) All’inizio di dicembre la sua agenzia aveva inviato un messaggio a tutti gli svedesi invitandoli a rinunciare agli spostamenti durante il periodofestività, per ridurre il rischio di contagi. Ma poi Dan Eliasson,svedese per la, è stato fotografato all’aeroporto di Las Palmas, nell’isola della Gran Canaria. Dove ha trascorso il. E si è giustificato dicendo che il viaggio si era reso necessario “per motivi familiari”. La vicenda è stata riferita dalla Bbc online che spiega come Eliasson sia uno dei massimi responsabili per la lotta al Covid-19 nel Paese. Pressato dai media, ha detto di avere già “rinunciato a un sacco di viaggi durante la pandemia”. Ma voleva trascorrere ilcon la figlia, ...