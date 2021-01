Sul nuovo presidente Usa la spada di Damocle della Giustizia

Leggi su panorama

(Di domenica 3 gennaio 2021) La procura del Delaware indaga su Hunter Biden. Il dato politico pesa. Non soltanto perché suo figlio ha intrattenuto conclamati legami con società riconducibili al governo cinese, ma anche perché – già negli anni come numero due alla Casa Bianca – si sono verificati episodi che gettano capoCasa Bianca in pectore fondati sospetti di conflitto di interessi. L'eletto dem rischia infatti di trovarsi in un dilemma spinoso. Se il futuro segretario di Stato allabloccasse l'indagine sul figlio, si attirerebbe le accuse di abuso di potere; se, al contrario, lasciasse correre, si ritroverebbe a dover fronteggiare una vera e propria "mina vagante". Situazioni non nuove in America. Nel 1997 il Chinagate di Clinton e le accuse di Mitrokhin nel 1984. La politica americana si sta sempre più trovando in qualche modo influenzata da vicende di natura ...