' Sudici sudisti' | il post contro il governo di Andrea Merler imbarazza il centrodestra

(Di domenica 3 gennaio 2021) L'ex candidato sindaco a Trento usa l'espressionele politiche di contenimento del contagio adottate dall'esecutivo. Poi corregge leggermente il tiro: 'Non volevo offendere nessuno'. Ma la ...

il Dolomiti

Onda Civica chiede le dimissioni dalla vicepresidenza del Consiglio comunale. Il leader del centrodestra in città corregge ma lascia l'accusa a Conte di essere "meridionalista e sudista" ...TRENTO. “Un governo meridionalista e sudista, in salsa Pd e 5Stelle, a trazione foggio-salernitana (con cultura del debito) non potrà mai capire il valore culturale, salutistico ed economico della mon ...