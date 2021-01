Stop della Cina all’importazione dei rifiuti, l'Italia si doti di una strategia (Di domenica 3 gennaio 2021) La Cina dal 1 gennaio 2021 non accetterà più l’importazione di rifiuti o di materie prime seconde, facendo scattare quindi il divieto totale. Una decisione prevedibile, dopo un primo giro di vite sui materiali riciclabili in ingresso avvenuto nel 2017. Si iniziò con il divieto di importazione di 24 tipi di rifiuti solidi, fra cui carta non differenziata e tessuti, per proseguire con plastica ed altri materiali. Fino al 2017 la Cina lavorava la metà circa dei prodotti riciclati del mondo, circa 45 milioni di tonnellate fra carta, metalli e plastiche. Poi la quantità è costantemente scesa, per arrivare nel 2020 a poco più di 8 milioni di tonnellate. La potente macchina industriale cinese nei settori dei metalli, della carta, della plastica e del vetro, ha avuto bisogno per anni dei ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Ladal 1 gennaio 2021 non accetterà più l’importazione dio di materie prime seconde, facendo scattare quindi il divieto totale. Una decisione prevedibile, dopo un primo giro di vite sui materiali riciclabili in ingresso avvenuto nel 2017. Si iniziò con il divieto di importazione di 24 tipi disolidi, fra cui carta non differenziata e tessuti, per proseguire con plastica ed altri materiali. Fino al 2017 lalavorava la metà circa dei prodotti riciclati del mondo, circa 45 milioni di tonnellate fra carta, metalli e plastiche. Poi la quantità è costantemente scesa, per arrivare nel 2020 a poco più di 8 milioni di tonnellate. La potente macchina industriale cinese nei settori dei metalli,carta,plastica e del vetro, ha avuto bisogno per anni dei ...

La Cina dal 1 gennaio 2021 non accetterà più l'importazione di rifiuti o di materie prime seconde, facendo scattare quindi il divieto totale. Una decisione prevedibile, dopo un ...