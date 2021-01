Stipendi precari, Sasso (Lega): insegnanti e Ata lavorano gratis da 4 mesi (Di domenica 3 gennaio 2021) "Oggi, 3 Gennaio 2020, ricevo ancora tanti messaggi di Stipendi non pagati da parte dei precari della Scuola, assunti per fronteggiare l'emergenza Covid da inizio Ottobre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) "Oggi, 3 Gennaio 2020, ricevo ancora tanti messaggi dinon pagati da parte deidella Scuola, assunti per fronteggiare l'emergenza Covid da inizio Ottobre. L'articolo .

MPromai : @AndreaFrago @MicPelli @Luca_Gualtieri1 'Avete' chi e quale evidenza? Il fatto che spesso gli stipendi siano da fam… - tigre_bart : @boscolo_massimo @GiorgiaMeloni Taglio del cuneo fiscale Lo stop alla pubblicità del gioco d’azzardo l’Aumento degl… - pensosenzapena : @al94235676 @saletta14 @CarloCalenda Quando gli è stato fatto notare che gli stipendi di operatori sanitari ed inse… - clarissa_gmai : RT @GabCAAD3: @masaccio_ In generale a me tutti i discorsi sul ''turismo nostro petrolio'' mi hanno sempre fatto senso. Il turismo produce… - giovannilucent3 : RT @GabCAAD3: @masaccio_ In generale a me tutti i discorsi sul ''turismo nostro petrolio'' mi hanno sempre fatto senso. Il turismo produce… -