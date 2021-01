Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 3 gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) oggi domenica 3 gennaio ci aspetta una bella giornata riservata agli Sport Invernali. Torna la Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom femminile a Zagabria. Il Tour de Ski resta in Val Mustair, oggi spazio a 15 km e 10 km a tecnica libera per lo sci di fondo. La Tournée dei Quattro Trampolini prosegue con la tappa di Innsbruck, mentre la Coppa del Mondo di slittino è a Koenigssee con singolo femminile e staffetta a squadrre Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, Tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare degli Sport Invernali in programma oggi domenica 3 gennaio. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)domenica 3ci aspetta una bella giornata riservata agli. Torna la Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom femminile a Zagabria. Il Tour de Ski resta in Val Mustair,spazio a 15 km e 10 km a tecnica libera per lo sci di fondo. La Tournée dei Quattro Trampolini prosegue con la tappa di Innsbruck, mentre la Coppa del Mondo di slittino è a Koenigssee con singolo femminile e staffetta a squadrre Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato,gli, il palinsesto tv edelle gare degliin programmadomenica 3. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA ...

