Spezia-Verona, i convocati di Italiano: recuperato Ferrer (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano in vista della gara contro l’Hellas Verona. Alle ore 15:00 al Picco andrà in scena la sfida tra aquilotti e scaligeri con i padroni di casa che dovranno fare i conti con numerose assenze. Italiano recupera Ferrer ma dovrà fare a meno di Ricci, Acampora, Bastoni, Dell’Orco, Leo Sena, Verde, Mattiello, Zoet e Galabinov. Ecco l’elenco dei convocati. convocati Italiano PER Spezia-Verona Portieri: Krapikas, Rafael, Provedel Difensori: Ramos, Marchizza, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali Centrocampisti: Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Deiola Attaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 20 i giocatoridal tecnico delloVincenzoin vista della gara contro l’Hellas. Alle ore 15:00 al Picco andrà in scena la sfida tra aquilotti e scaligeri con i padroni di casa che dovranno fare i conti con numerose assenze.recuperama dovrà fare a meno di Ricci, Acampora, Bastoni, Dell’Orco, Leo Sena, Verde, Mattiello, Zoet e Galabinov. Ecco l’elenco deiPERPortieri: Krapikas, Rafael, Provedel Difensori: Ramos, Marchizza,, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali Centrocampisti: Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Deiola Attaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli SportFace.

infoitsport : Le probabili formazioni di Spezia-Verona: Kalinic si candida per una maglia da titolare - infoitsport : Spezia-Verona, ecco i convocati gialloblù - infoitsport : Spezia-Verona, ecco le probabili formazioni: Kalinic ci prova, Farias e Dimarco in pole - TuttoHellasVer1 : Gazzetta dello Sport - Lo Spezia in crisi e Italiano ritrova il suo Verona: 'Una città amica' - lemonmeringue_ : Finalmente torna il campionato, oggi voglio vedere pure Spezia-Verona. #SerieA -