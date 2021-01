Spezia, Meluso: “Vogliamo sfoltire la rosa. Siamo felici del nostro modo di giocare” (Di domenica 3 gennaio 2021) Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko ottenuto dai liguri contro il Verona: "Noi Siamo felici del nostro modo di giocare a calcio, il mister ha a disposizione tanti giovani. Mercato? Non intendiamo fare follie ma la nostra volontà è quella di salvaguardare l'economia societaria. Per adesso non abbiamo niente di stabilito in entrata, Vogliamo invece fare qualcosa in uscita. Nei prossimi giorni vedremo come muoverci" - dichiara Meluso a Sky Sport - .caption id="attachment 1074497" align="alignnone" width="4500" Spezia, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko ottenuto dai liguri contro il Verona: "Noideldia calcio, il mister ha a disposizione tanti giovani. Mercato? Non intendiamo fare follie ma la nostra volontà è quella di salvaguardare l'economia societaria. Per adesso non abbiamo niente di stabilito in entrata,invece fare qualcosa in uscita. Nei prossimi giorni vedremo come muoverci" - dichiaraa Sky Sport - .caption id="attachment 1074497" align="alignnone" width="4500", getty/caption ITA Sport Press.

