Spende e spande in bonus ma zero investimenti: il pessimo ministro Roberto Gualtieri (Di domenica 3 gennaio 2021) Come su "Scherzi a parte". Prima il presidente Conte e il ministro Gualtieri si vantano di aver avuto i soldi del Recovery Fund dall'Europa, poi dicono di non volerli usare perché scoprono, dopo mesi che è noto a tutti, che generano altro debito pubblico e, con tutto quello che hanno accumulato nel 2020 per distribuire bonus, l'Italia non può permetterselo. O forse questa è la giustificazione ufficiale mentre quella vera è che il governo non ha un piano credibile di utilizzo dei fondi Ue oppure, peggio ancora, con quelle risorse deve coprire i buchi di bilancio creati da marzo scorso con la scusa del virus per acquisire consenso. E infatti, mentre si oppone categoricamente alle proposte di nuovi investimenti produttivi, il ministro dell'Economia è pronto invece ad aprire i cordoni della borsa, facendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Come su "Scherzi a parte". Prima il presidente Conte e ilsi vantano di aver avuto i soldi del Recovery Fund dall'Europa, poi dicono di non volerli usare perché scoprono, dopo mesi che è noto a tutti, che generano altro debito pubblico e, con tutto quello che hanno accumulato nel 2020 per distribuire, l'Italia non può permetterselo. O forse questa è la giustificazione ufficiale mentre quella vera è che il governo non ha un piano credibile di utilizzo dei fondi Ue oppure, peggio ancora, con quelle risorse deve coprire i buchi di bilancio creati da marzo scorso con la scusa del virus per acquisire consenso. E infatti, mentre si oppone categoricamente alle proposte di nuoviproduttivi, ildell'Economia è pronto invece ad aprire i cordoni della borsa, facendo ...

