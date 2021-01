Spara colpi di pistola per Capodanno: si dimette il presidente del consiglio comunale di Foggia di Forza Italia (Di domenica 3 gennaio 2021) Si è dimesso il presidente del consiglio comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino di Forza Italia, che nella notte di Capodanno ha festeggiato esplodendo alcuni colpi di pistola a salve dal balcone ... Leggi su globalist (Di domenica 3 gennaio 2021) Si è dimesso ildeldi, Leonardo Iaccarino di, che nella notte diha festeggiato esplodendo alcunidia salve dal balcone ...

fanpage : Nella notte di Capodanno ha impugnato una pistola a salve sparando diversi colpi in aria - zazoomblog : Spara colpi di pistola per Capodanno: si dimette il presidente del consiglio comunale di Foggia di Forza Italia -… - globalistIT : - MaxCoen33 : RT @fanpage: Nella notte di Capodanno ha impugnato una pistola a salve sparando diversi colpi in aria - acertainwinter : @rainybluee Uno dei fatui grossi con le pistole(non quello cryo, quello acqua-mi sembra che sia al primo piano) spa… -