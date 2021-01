"Sono sconvolta, basta distruggere la vita delle persone". L'uomo sposato con due figli, il drammatico sfogo di Melissa Satta (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la recente e definitiva separazione da Kevin Prince Boateng, si Sono rincorse voci su un nuovo flirt per Melissa Satta. Voci che però la diretta interessata ha smentito su Instagram, con un video in cui si è mostrata addolorata, turbata e un poco sconvolta. Le voci, per inciso, la davano insieme al figlio di un noto imprenditore. "Tutto falso. Sono addolorata e sconvolta. Non conosco nemmeno quest'uomo", ha tagliato corto la showgirl sarda. Smentita l'indiscrezione rilanciata dal rotocalco Chi, insomma. "Di solito non faccio video di questo tipo ma oggi mi sento obbligata - ha esordito nel video sui social -. È stato scritto che ho un flirt con un uomo che non conosco, e che son venuta a sapere che ha una bellissima famiglia, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la recente e definitiva separazione da Kevin Prince Boateng, sirincorse voci su un nuovo flirt per. Voci che però la diretta interessata ha smentito su Instagram, con un video in cui si è mostrata addolorata, turbata e un poco. Le voci, per inciso, la davano insieme alo di un noto imprenditore. "Tutto falso.addolorata e. Non conosco nemmeno quest'", ha tagliato corto la showgirl sarda. Smentita l'indiscrezione rilanciata dal rotocalco Chi, insomma. "Di solito non faccio video di questo tipo ma oggi mi sento obbligata - ha esordito nel video sui social -. È stato scritto che ho un flirt con unche non conosco, e che son venuta a sapere che ha una bellissima famiglia, è ...

yibowoosh : In tutto ciò sono appena risorta dalle tenebre del mio letto perché sta notte io e collega non abbiamo chiuso occhi… - Alice_Caccamo00 : @allkpop92 @hheartvless Oddio sono sconvolta per il padre di Pierpaolo... Che orrore, io fossi in Pier mi sotterrer… - blondie_elvina : RT @_Friccicarella_: #tzvip 'Hai fatto una cosa bella per noi, e poi passi male' 'Hai tenuto testa con la ragione' 'La gente non ti capisc… - zaynmalikicarus : @icarusxfalls_ AMO SONO SCONVOLTA - actmyagv : @hsvfine io un po’ sconvolta, ovvio che sono gusti, e anche secondo me per esempio louis meriterebbe più riconoscim… -