Sonia Lorenzini svela: “Giulia pensava che Damante l’avesse tradita con me ma non era così” (Di domenica 3 gennaio 2021) Andrea Damante non tradì Giulia De Lellis con Sonia Lorenzini, l’ex gieffina fa finalmente chiarezza sulla vicenda A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini ha svelato alcuni interessanti dettagli in un’intervista concessa a Chi Magazine su Instagram ieri pomeriggio. In passato la Lorenzini era stata accusata di aver avuto un flirt con Andrea Damante mentre era fidanzato con Giulia De Lellis. L’ex gieffina ha finalmente fatto chiarezza su quel chiacchierato pettegolezzo. A Gabriele Parpiglia ha detto: “Mai ho voluto entrare nei dettagli della questione, perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e perché volli tutelare la persona che stava con ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 3 gennaio 2021) Andreanon tradìDe Lellis con, l’ex gieffina fa finalmente chiarezza sulla vicenda A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Viphato alcuni interessanti dettagli in un’intervista concessa a Chi Magazine su Instagram ieri pomeriggio. In passato laera stata accusata di aver avuto un flirt con Andreamentre era fidanzato conDe Lellis. L’ex gieffina ha finalmente fatto chiarezza su quel chiacchierato pettegolezzo. A Gabriele Parpiglia ha detto: “Mai ho voluto entrare nei dettagli della questione, perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e perché volli tutelare la persona che stava con ...

trash_italiano : IMMAGINO TOMMASO CHE STIMA SONIA LORENZINI ?? #GFVIP - fanpage : Sonia Lorenzini racconta la sua verità sul tradimento di Andrea Damante mentre Giulia De Lellis era al #Gfvip - Gresy73 : RT @AlessandroSer99: Non Sonia Lorenzini che pensa che questa tendenza sia per lei. #sovip - p4zzeskamilan0 : RT @AlessandroSer99: Non Sonia Lorenzini che pensa che questa tendenza sia per lei. #sovip - fortunaaeee : RT @AlessandroSer99: Non Sonia Lorenzini che pensa che questa tendenza sia per lei. #sovip -