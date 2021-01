Somalia, attacco suicida contro impresa turca: cinque morti e 14 feriti (Di domenica 3 gennaio 2021) Almeno cinque persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a Mogadiscio in un attacco suicida rivendicato dal gruppo jihadista al-Shabaab. L'attentato è stato compiuto contro i dipendenti di un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Almenopersone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a Mogadiscio in unrivendicato dal gruppo jihadista al-Shabaab. L'attentato è stato compiutoi dipendenti di un'...

GiuseppeCima : RT @MediasetTgcom24: Somalia, attacco suicida contro impresa turca: cinque morti e 14 feriti #Somalia - MediasetTgcom24 : Somalia, attacco suicida contro impresa turca: cinque morti e 14 feriti #Somalia - KiriBiri1 : RT @MarianoGiustino: La #Turchia condanna fermamente l'atroce attacco terroristico avvenuto a sudovest di #Mogadiscio in #Somalia contro di… - emavaleriani : RT @MarianoGiustino: La #Turchia condanna fermamente l'atroce attacco terroristico avvenuto a sudovest di #Mogadiscio in #Somalia contro di… - MarianoGiustino : La #Turchia condanna fermamente l'atroce attacco terroristico avvenuto a sudovest di #Mogadiscio in #Somalia contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Somalia attacco Somalia, attacco suicida contro impresa turca: cinque morti e 14 feriti TGCOM Somalia, attacco suicida contro impresa turca: cinque morti e 14 feriti

Almeno cinque persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a Mogadiscio in un attacco suicida rivendicato dal gruppo jihadista al-Shabaab. L'attentato è stato compiuto contro i dipendenti di un'i ...

Somalia: al Shabaab attacca un cantiere turco, almeno tre morti

Almeno tre persone sono morte nell'attacco suicida condotto contro il cantiere per la costruzione della strada Mogadiscio-Afgoye nella ...

Almeno cinque persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a Mogadiscio in un attacco suicida rivendicato dal gruppo jihadista al-Shabaab. L'attentato è stato compiuto contro i dipendenti di un'i ...Almeno tre persone sono morte nell'attacco suicida condotto contro il cantiere per la costruzione della strada Mogadiscio-Afgoye nella ...