Softball | Olimpiadi Tokyo 2021 | le possibili convocate dell’Italia Da non scartare rinforzi… dall’America!

Era il 27 luglio 2019 quando l'Italia conquistò il pass per quelle che, in linea teorica, avrebbero dovuto essere le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Covid-19, però, è intervenuto a scompaginare i piani non solo del Softball, ma di tutti gli sport olimpici, rinviando l'appuntamento a cinque cerchi al 2021. Andrea Howard, Greta Cecchetti, Amanda Fama, Alice Nicolini, Ilaria Cacciamani, Marta Gasparotto, Giulia Longhi, Laura Vigna, Fabrizia Marrone, Alessandra Rotondo, Beatrice Ricchi, Elisa Cecchetti, Lisa Birocci, Erika Piancastelli, Emily Carosone: furono queste le 15 giocatrici che, in terra olandese, si procurarono il pass olimpico. Un team leggermente diverso da quello degli Europei, che comprendeva anche Melany Sheldon, Micaela Abbatine e Priscilla Brandi. Nei fatti, si trattava del meglio che l'Italia potesse offrire ...

