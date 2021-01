Soddisfazione per l’ingresso nel Partito socialista del consigliere Iannotti (Di domenica 3 gennaio 2021) “Ci lasciamo alle spalle un anno difficile. Il nuovo anno si presenta con una speranza, il tanto atteso vaccino che dovrà aiutarci, ad uscire definitivamente da una delle pagine più tristi che dal dopoguerra ad oggi il nostro paese e tutta l’umanità abbiano mai vissuto. Ci auguriamo, da socialisti, un salto di qualità anche dalla politica. – ha affermato la coordinatrice cittadina Maria Laura Vigliar – Ci attendiamo una politica meno litigiosa, che possa assurgere definitivamente a quel ruolo che le compete e che la storia le assegna. La politica è soluzione dei problemi. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 3 gennaio 2021) “Ci lasciamo alle spalle un anno difficile. Il nuovo anno si presenta con una speranza, il tanto atteso vaccino che dovrà aiutarci, ad uscire definitivamente da una delle pagine più tristi che dal dopoguerra ad oggi il nostro paese e tutta l’umanità abbiano mai vissuto. Ci auguriamo, da socialisti, un salto di qualità anche dalla politica. – ha affermato la coordinatrice cittadina Maria Laura Vigliar – Ci attendiamo una politica meno litigiosa, che possa assurgere definitivamente a quel ruolo che le compete e che la storia le assegna. La politica è soluzione dei problemi. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

CarloCalenda : Soddisfazione leggere che @Azione_it è insieme a LeU il partito più attrattivo per i giovani. - F_DUva : I nostri connazionali degli equipaggi bloccati in #Cina, compreso il marittimo messinese, torneranno presto a casa.… - GaetanoB10 : @Raffael31784437 Sarà no conmmentabile, ma ai più sfugge ancora che il figlio del patron dei 5 stalle sembra che… - Nonsonounbot1 : RT @CarloCalenda: Soddisfazione leggere che @Azione_it è insieme a LeU il partito più attrattivo per i giovani. - Poletn : @CarloCalenda @Azione_it Poca soddisfazione per i giovani che votano Leu, sono già vecchi. Saranno gli stessi fess… -

Ultime Notizie dalla rete : Soddisfazione per Pena di morte: Comunità Sant'Egidio, "soddisfazione per abolizione in Kazakistan" Servizio Informazione Religiosa In Piemonte già vaccinate circa 10 mila persone, soddisfazione dell’assessore Icardi

Il Piemonte si conferma quindi tra le Regioni dove la campagna sta proseguendo con maggiore efficienza. La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto a ospiti ...

Acquapendente. Ospedale presidio per la somministrazione vaccino anti Covid

Amiatanews: Acquapendente 01/01/2021 Soddisfazione del Sindaco Ghinassi. Dopo l’apertura del drive in per i tamponi, l’ospedale di Acquapendente è tra i presidi della provincia per la somministrazione ...

Il Piemonte si conferma quindi tra le Regioni dove la campagna sta proseguendo con maggiore efficienza. La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto a ospiti ...Amiatanews: Acquapendente 01/01/2021 Soddisfazione del Sindaco Ghinassi. Dopo l’apertura del drive in per i tamponi, l’ospedale di Acquapendente è tra i presidi della provincia per la somministrazione ...