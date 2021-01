Serpente a sonagli morde una bambina nel giardino di casa, caccia al rettile (Di domenica 3 gennaio 2021) La polizia e i vigili del fuoco cercano da ore un autore di un'aggressione a una bimba che ha dell'incredibile. L'aggressione è avvenuta in Repubblica Ceca. Una bambina di otto anni è stata attaccata ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) La polizia e i vigili del fuoco cercano da ore un autore di un'aggressione a una bimba che ha dell'incredibile. L'aggressione è avvenuta in Repubblica Ceca. Unadi otto anni è stata attaccata ...

Sport_Fair : Terrore per una bambina di 8 anni Incontro ravvicinato con un serpente a sonagli - leggoit : Serpente a sonagli morde una bambina nel giardino di casa, caccia all'animale - italyaturlarii : Repubblica Ceca: serpente a sonagli morde bimba in giardino - laregione : Repubblica Ceca, serpente a sonagli morde bimba in giardino - sulsitodisimone : RT @FraBaraghini: I famosissimi serpenti a sonagli della Repubblica Ceca. ?? -