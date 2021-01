Serie A | Spezia-Verona | Italiano al ‘Picco’ senza Bastoni | è positivo al Coronavirus

(Di domenica 3 gennaio 2021) Brutte notizie in casa.Nel il consueto giro di tamponi fatto prima della partita - alle 15.00 allo Stadio 'Alberto Picco' i liguri sfideranno ilper la prima gara del 2021 -, è stato riscontrato un nuovo caso di positività al: si tratta del terzino Simone, che è già stato posto in isolamento come da protocollo. Negativi, invece, i test degli altri componenti della squadra di mister.Di seguito, il comunicato diramato dallosul proprio sito di riferimento."LoCalcio comunica che il calciatore Simoneè risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatico, il laterale aquilotto ha iniziato l'isolamento fiduciario. ...

sportli26181512 : #Spezia, Simone Bastoni positivo al coronavirus: Il difensore aquilotto è già entrato in isolamento… - Mediagol : #SerieA, #Spezia-Verona: Italiano al 'Picco' senza Bastoni, è positivo al #Coronavirus - bet365_se : 12:30 Inter - Crotone 15:00 Atalanta - Sassuolo Cagliari - Napoli Fiorentina - Bologna Genoa - Lazio Parma - Torin… - sportface2016 : #SpeziaVerona | I convocati di #Juric - MCalcioNews : Spezia, Simone Bastoni positivo al Covid-19 ? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spezia

Zlatan Ibrahimovic sarà l’ospite di Sanremo 2021 ma per far ciò bisogna… sistemare un momentino le cose perché mercoledì 3 marzo non potrà essere a San Siro in Milan-Udinese e allo stesso tempo super ...In estate Alessandro Nesta ha sfiorato il ritorno in Serie A, perdendo la finale dei playoff contro lo Spezia. A ridosso del nuovo campionato poi c'è stata l'amichevole con la Lazio ...