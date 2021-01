Serie A, Parma-Torino 0-3, reti di Singo, Izzo e Gojak (Di domenica 3 gennaio 2021) Il colpo di coda di un Toro feroce e determinato tira giù il Parma, che incassa il terzo stop di fila confermando le note difficoltà in fase di attacco (appena 13 gol finora, peggior dato tra le 20 di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 gennaio 2021) Il colpo di coda di un Toro feroce e determinato tira giù il, che incassa il terzo stop di fila confermando le note difficoltà in fase di attacco (appena 13 gol finora, peggior dato tra le 20 di ...

